Fire av ti jobber fortsatt hjemmefra

Det viser den nyeste spørreundersøkelsen fra Opinions koronamonitor.

I mars oppgir 40 prosent av de spurte at de hovedsakelig har hjemmekontor. Dette er omtrent som gjennomsnittet for pandemien, men lavere enn i mars og april i fjor hvor nærmere seks av ti hadde hjemmekontor.

I den samme undersøkelsen svarer 34 prosent at de har fått smerter i nakke, rygg eller lignende plager på grunn mer hjemmekontor og/eller en mer stillesittende tilværelse under pandemien.

Dette er 11 prosentpoeng mer enn i mars i fjor.

I undersøkelsen svarer også 69 prosent at de under pandemien har deltatt på digitale møter. 36 prosent av disse opplever slike møter som mer effektive enn fysiske møter, mens like mange mener det motsatte.