Norge vil etter planen motta 52.000 doser av Janssen-vaksinen (Johnson & Johnson) i uke 16 og 17 fordelt på to leveranser, opplyser Knut Jønsrud, som leder vaksineforsyningen i Folkehelseinstituttet (FHI), til NTB.

Vaksinen som kun krever én dose, ble godkjent for bruk i Norge 11. mars. Leveransen i uke 16 er den første til Norge.

Dagbladet omtalte leveransene til Norge først.

Ventet seks ganger så mye

Senest for under to uker siden skrev FHI at 310.000 leveranser fra Johnson & Johnson i april var sikret i et nøkternt scenario. Trolig vil den drastiske reduksjonen forsinke vaksineringen.

Coronavaksinen til Johnson & Johnson. Foto: NTB

– Generelt så vil færre vaksiner påvirke framgangen med vaksinering, sier Jønsrud.

Tidligere i mars ble det kjent at også AstraZeneca kom til å levere langt færre vaksiner i andre kvartal. Så ble vaksineringen stanset med denne varianten etter at en sjelden tilstand med blodpropper, blødninger og lavt antall blodplater har ført til flere dødsfall blant vaksinerte.

I andre kvartal var det i de siste anslagene i FHIs nøkterne vaksinescenario beregnet 540.000 AstraZeneca-doser.

Tror Janssen vil levere

Så langt har norske myndigheter gitt uttrykk for at vaksineringen ikke blir mye forsinket av AstraZeneca-trøbbelet. Og nå kommer en betydelig nedgang i ventede Janssen-doser i tillegg.

Instituttet har regnet med at de skal motta rundt 930.000 doser av Janssen-vaksinen i løpet av andre kvartal i sitt nøkterne scenario, men Jønsrud legger fortsatt til grunn at Johnson & Johnson leverer det de skal.

– Vi har ingen grunn til å tro at Janssen ikke leverer etter forpliktelser for andre kvartal, sier Jønsrud.

Mai-leveranser er foreløpig ikke bekreftet, men prognosen er nå på 226.000 doser, ifølge Jønsrud. Han har ingen oppdaterte prognoser for juni.

Problemer også i USA

Selskapet sa i midten av mars at de skulle klare å levere alle de 55 millioner dosene de har lovet EU i andre kvartal uten å bruke den amerikanske produksjonslinjen.

Johnson & Johnson har også hatt betydelige problemer i USA. Der er de under press for å levere 20 millioner vaksinedoser som de har lovet til neste uke.

Helsemyndighetene flere steder i landet sier at de har mottatt få eller ingen doser denne uka, og de ikke aner hvor mange de kommer til å få senere. Selskapet har selv forsikret om at de kommer til å levere det de har lovet til amerikanske myndigheter innen utgangen av måneden.