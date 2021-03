Hemsedal-aktør snur – dropper søksmål mot staten

Årsaken til søksmålet var at daglig leder og utbygger Erik Teigen i Skigaarden, som blant annet driver hytteutleie og restaurant i Hemsedal, mente at myndighetene innførte tiltak i Viken uten konkret vurdering av smittesituasjonen i den enkelte kommune.

Etter at de nye nasjonale tiltakene ble innført, forteller han til NTB at deres sak har blitt forsterket, men at søksmål ikke lenger er aktuelt.

– Regjeringens nye nasjonale regler gjør at vi ikke går videre med søksmål. Det har likevel forsterket vår sak om at de økonomiske ordningene er for dårlige, og den ventilordningen hvor kommunene deler ut kompensasjonsmidler, er rene bingoforetaket, mener han.

Teigen krever også at Stortinget bidrar med å sikre arbeidsplassene ettersom de som sesongbedrifter nå mister den viktigste perioden for andre år på rad.

– Snøen tiner selv om vi stenger, og påsketrafikken kan vi ikke legge på lager og selge senere. Nå må Stortinget bidra til at vi som er stengt, også får en kompensasjon som sikrer arbeidsplassene og bidrar til aktivitet når vi kan åpne igjen, forteller han.