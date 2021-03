– Vi har konkludert med at hun er et offer for menneskehandel, og at det må lede til frifinnelse av henne, sa den tiltalte kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, i innledningen til sin prosedyre under rettssaken i Oslo tingrett onsdag.

Kvinnen nekter straffskyld for tiltalen for deltakelse i en terrororganisasjon.

Tirsdag la aktor Geir Evanger ned en påstand om fire års fengsel for den tiltalte kvinnen. Han sa da at det at kvinnen reiste frivillig til Syria for å slutte seg til ektemannen Bastian Vasquez i 2013, som på det tidspunktet var fremmedkriger for Nusrafronten og senere IS, har svært mye å si for straffansvaret.

Kvinnen har selv forklart at hun tidlig ønsket seg hjem, men at hun ble nektet å reise.