– Det her innebærer blant annet at nordmenn og dansker kan reise til sine fritidshus i Sverige og at familier og venner over grensen kan treffe hverandre, forutsatt at de kan fremlegge bevis på en negativ covid-19-test, sier Sveriges innenriksminister Mikael Damberg.

Ifølge det svenske justisdepartementet vil innreiseforbudet være gjeldende fra 31. mars.

Testen må være tatt 48 timer før innreisen. Kravet er videreført fram til 31. mai, men gjelder ikke svensker, personer bosatt i Sverige, barn under 18 år og transportpersonell.

Nordmenn må også belage seg på karantene ved hjemreise til Norge. Fra natt til mandag må hele innreisekarantenen tilbringes på karantenehotell. Tiltaket gjelder inntil videre.

Kravet om karantenehotell gjelder ikke for nødvendige utenlandsreiser.

Sverige innførte i vinter innreiseforbud for neste alle reisende fra Danmark og Norge av frykt for innførsel av muterte coronavirusvarianter.

Kun utvalgte grenseoverganger mellom Norge og Sverige er åpne som følge av coronapandemien.