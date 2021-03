Dette er årets største digitale trusler

– Vi vet at ulike digitale angrep rammer små og store norske virksomheter nærmest daglig. Dessverre er det mange som ikke prater høyt om at dette skjer. Det gjør at svindlerne kan bruke de samme metodene om igjen og om igjen. Derfor er ikke truslene vi løfter fram i vår rapport nye, men vi ser likevel at mange av dem har blitt langt større og mer utspekulerte, sier administrerende direktør Lars Henrik Gundersen i NorSIS.

For å unngå truslene rådes du til å sikkerhetskopiere så ofte som mulig, bruke totrinnsverifisering alle steder du kan og oppdatere alle systemer og programmer jevnlig.

Ifølge en undersøkelse har 47 prosent av dem som jobber på hjemmekontor, ikke fått informasjon fra arbeidsgiver om hvilke regler og rutiner som gjelder for digital sikkerhet på hjemmekontoret.

– Det er skremmende høye tall når vi vet hvor mange nye digitale utfordringer den enkelte ansatte opplever hjemme alene foran PC-en, sier administrerende direktør Odin Johannessen i Næringslivets Sikkerhetsråd.