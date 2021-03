Virke Reiseliv, som organiserer bedrifter i reiselivsbransjen, har gjennomført en undersøkelse rundt årets påskeferie. Reisemål i fylket Viken er blant de mest populære. Blant dem som har svart at de sannsynligvis tilbringer påsken i Norge, har 24 prosent fylket som reisemål. Undersøkelsen viser at totalt 31 prosent har planlagt å ta påskeferie i år.

– Vi fikk beskjeden om at det ville bli mulig med påskeferie for noen uker siden, men etter det har vi fått flere innstramninger. En trodde at man skulle få lov til å reise på hotell i eget land, våre medlemmer som driver skidestinasjonene har meldt om gode tall. Det så ut som at påsken kunne hjelpe vinteraktørene over kneika etter en vanskelig vintersesong, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

Tallene viser også at 24 prosent av dem som har planlagt å ta påskeferie, ville tilbrakt den på hotell eller på et annet overnattingstilbud i landet, dersom det ikke hadde vært restriksjoner. En lovende påske for hotellbransjen ser derimot ut til å gå i vasken.

– Vi hører nå om massive avbestillinger på hotellene. Det får enorme konsekvenser ettersom fjorårets påske ble avlyst. Det som er trist for disse virksomhetene er at det var flere enn noen gang som hadde planlagt hotellpåske, og veldig mange av dem i Viken, forteller hun.

Regjeringen må våkne

Krødsherad er en av hyttekommunene som har blitt sterkt påvirket av tiltakene myndighetene innførte i Viken for en snau uke siden.

– Når inntektene uteblir for etablissementer to år på rad, så er det dramatisk. Nå som vi har flotte vinterforhold, har vi forventet mange påsketurister. De kan fortsatt komme, men det veldig annerledes, forteller ordfører Knut Martin Glesne (Tverrpolitisk Bygdeliste) i Krødsherad kommune til NTB.

Virke Reiseliv krever at reiseaktørene nå får mer hjelp. De mener blant annet at regjeringen må våkne og ta inn over seg behovet for ytterligere hjelpetiltak for dem som rammes av nedstengningene.

– Flere aktører må nå sende ansatte rett i permittering, mat og drikke går til spille, og aktørene får store kostnader knyttet til dette. Det er ting de må få hjelp til. Regjeringen må følge opp vedtaket om å ta tapt varelager inn i kompensasjonsordningen, og det må komme hjelp til å dekke permitteringskostnadene som følger av de plutselige nedstengingene, mener hun.

Godt sammensveiset

Innlandet er et annet fylke som pleier å tiltrekke seg mange påsketurister. 25 prosent av dem som planlegger påskeferie, har fylket som reisemål, ifølge undersøkelsen

Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) i Øyer kommune, som huser Hafjell alpinsenter, forteller at kommunen og næringslivet er godt forberedt på påsketurister.

– Vi er godt sammensveiset og er klare for å ta imot påsketuristene. Det er jo slik at vi kjører med redusert kapasitet, blant annet i Hafjell. Men vi håper jo at vi kan ha åpent og ha en så normal påske som mulig, sier han til NTB.