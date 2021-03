Netanyahu erklærer seieren i jevnt valg

Statsminister Benjamin Netanyahu har erklært seieren etter Israels fjerde valg på mindre enn to år, men valgdagsmålingene viser ingen klar vinner.

Valgdagsmålinger viser at Netanyahu sammen med sine religiøse og nasjonalistiske allierte kan få mer enn 50 mandater, men opposisjonen hevder det er dem som er på vei mot flertall.

1.085 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.085 koronasmittede i Norge. Det er elleve færre enn dagen før og 65 færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt natt til onsdag er det registrert 89.120 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Israelsk angrep mot Hamas på Gazastripen

Det israelske forsvaret sier at det har utført et angrep mot Hamas på Gazastripen natt til onsdag. Målet var et produksjonslokale for raketter og en militærpost som hører til Hamas, opplyser det israelske forsvaret.

Angrepet kom etter at en rakett ble skutt fra den palestinske enklaven og inn i sørlige deler av Israel tirsdag.

For første gang over 3.000 daglige koronadødsfall i Brasil

Brasil registrerte det siste døgnet over 3.000 nye koronadødsfall, viser tall fra landets helsedepartement. Det er første gang siden starten på pandemien.

I alt ble det meldt om 3.251 nye dødsfall knyttet til covid-19 de siste 24 timene. Det bringer det samlede dødstallet opp i nærmere 299.000. Kun USA har registrert flere koronarelaterte dødsfall.

Grunnstøtt konteinerskip blokkerer Suezkanalen

Et gigantisk konteinerskip fra det taiwanske rederiet Evergreen har grunnstøtt i Suezkanalen i Egypt og blokkerer trafikken i en av verdens viktigste kanaler.

Det 220.000 tonn store og 400 meter lange konteinerskipet Ever Given satte seg fast tirsdag. Flere forsøk på å få det løs har ikke gitt resultat, og skipet kommer trolig til å blokkere kanalen i «minst to dager», opplyser egyptiske myndigheter.