Ap vil ha svar fra Høie om økt analysekapasitet

Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som sitter som medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, spør i et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om i hvor stor grad analysekapasiteten har blitt økt gjennom det siste året.

Regjeringen ba i april i fjor kommunene om å oppskalere testkapasiteten slik at 5 prosent av befolkningen kunne bli testet på én uke. Analysekapasiteten på laboratorier skulle også oppskaleres for å kunne møte kravet, og det er dette Moflag nå vil ha et svar på om er gjort.

– Regjeringen må gjøre sin del av jobben. Kommunene fikk ganske raskt krav på seg til å få opp testkapasiteten, både i normal drift og enda mer ved smittetopper. Da er det viktig at staten tar sin del av ansvaret, sier hun til NTB.

Hun spør også Høie om Norge nå har nok analysekapasitet til å bruke massetesting i en gjenåpningsstrategi slik som det nå gjøres i Danmark og slik som Oslo har tatt til orde for.

– Regjeringen bør vurdere massetesting som en gjenåpningsstrategi, og de bør svare på den konkrete utfordringen som har kommet fra Oslo når det gjelder regelverket for screening, sier hun.