Kraftige reaksjoner på Ruters plan om kollektivkutt etter pandemien

Det er i et brev til byrådet og fylkesrådet datert 18. februar at Ruter opplyser at det planlegges kutt i kollektivtilbudet i Oslo og Viken på mellom 5 og 10 prosent fra august 2021, skriver Vårt Oslo.

Ruter har siden koronapandemien startet hatt enorme tap i billettinntekter. Det er bakgrunnen for kuttene som fylkesrådet i Viken skal behandle torsdag.

Må gjøre en vurdering

– Ruter må gjøre en vurdering av hva skjer når smitteverntiltakene opphører. Det er lite sannsynlig at kollektivtrafikken er tilbake på nivået som før korona. Etter hjemmekontor vil det ta tid før folk reiser igjen. Det er det sannsynlige scenarioet, sier styreleder Sigurd Grytten i Ruter.

Det er aktuelt å kutte både i rushtiden, om kvelden og i helgene.

Forslaget møter vantro hos Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA).

– Ruter må kutte i sin egen drift først. De kjører jo ikke en eneste passasjer, sier fagforeningsleder Ola Floberg til avisen.

Han påpeker at det er operatørselskaper som Sporveien, Unibuss, Norgesbuss, Vy og Nobina som frakter passasjerene, og at Ruter kun er et administrasjonsselskap.

Møte med samferdselsministeren

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Berg (MDG) sier til VG at situasjonen er alvorlig, men at de foreslåtte kuttene ifølge Ruter vil gi liten innvirkning for passasjerene. Hun har likevel bedt om et møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) for å finne en løsning.

Både Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke og Høyres miljø- og samferdselspolitiske talsperson, Nicolai Øyen Langfeldt, reagerer og vil ta saken opp i bystyret.