– Et salg ville ha styrket russiske militære kapabiliteter på en måte som klart ville vært i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser, sa Mæland da hun redegjorde for saken i Stortinget tirsdag.

Der opplyste hun at regjeringen i lengre tid har jobbet med saken etter at de i desember ble kjent med at nåværende eier Rolls-Royce ville selge Bergen Engines til et selskap innunder russiske TMH Group.

– Vi er kjent med at TMH Group har forbindelser til russisk myndigheter. Dette er en problemstilling som regjeringen har tatt på største alvor. Vi har jobbet over tid med å kartlegge alle sider av salget, sa Mæland.

Rydde vekk usikkerhet

Før redegjørelsen hadde Mæland varslet at hun skulle «rydde all usikkerhet av veien» rundt det omstridte salget.

– Vår vurdering er at den teknologien Bergen Engines besitter og de motorene de produserer ville hatt stor militær og strategisk betydning for Russland, sa Mæland, som pekte på at Russland har hatt store utfordringer med å få tilgang til slik teknologi siden sanksjonene ble innført i 2014.

– I tillegg ville det med salget ha fulgt med en stor eiendom med betydelig bygningsmasse. Den strategiske plasseringen mot den nordlige innseilingen til Bergen og forsvarsinstallasjoner av betydning for Norge og allierte nasjoner er også et forhold av betydning for saken, slo justisministeren fast.

Kreml-oligarker

I februar ble det kjent at Rolls-Royce hadde inngått en avtale verdt 1,6 milliarder kroner med det russisk-kontrollerte selskapet TMH International om å selge motorfabrikken Bergen Engines på Hordvikneset.

Oligarkene som eier selskapet, antas å ha nære forbindelser til Kreml og president Vladimir Putin.

Bergen Engines har laget motorer til en rekke norske forsvarsskip og har vedlikeholdsavtaler med både Forsvaret og flere andre Nato-land, deriblant USA.

I desember ble Utenriksdepartementet varslet om salget. Departementet sier de sendte varselet videre til de hemmelige tjenestene, mens Statsministerens kontor (SMK) ble varslet i begynnelsen av februar.

Etter mye medieoppmerksomhet satte Rolls-Royce 9. mars salget på pause, og regjeringen har sagt at de vurderer å bruke sikkerhetsloven for å stanse salget permanent.