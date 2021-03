Den siste tiden har flere kommuner opplevd en kraftig økning i antall nye coronatilfeller, mens smitten i andre kommuner har stoppet helt opp.

Til helgen går startskuddet for en av årets største utfarter. Da er det ventet at titusenvis av nordmenn forflytter seg over store deler av landet.

Det betyr at risikoen for smittespredning øker. Helsedirektoratet har nå fortløpende møter for å vurdere smittesituasjonen fra dag til dag.

– Justeringer og innstramninger

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad kan ikke love at alle vil kunne feire årets påske som de har planlagt.

– Vi gjennomgår nå råd og regler med tanke på anbefalinger til regjeringen for de neste ukene, inkludert påsken. Det er justeringer og innstramninger av eksisterende nasjonale tiltak vi ser på, sier Nakstad til Dagbladet.

I flere av de typiske hyttekommunene er det nå frykt for at hyttefolk tar med seg smitten til områder hvor smitten er vesentlig mindre utbredt enn i for eksempel Oslo.

Ordførere ønsker ikke besøk



Ordførerne i Trondheim, Midtre Gauldal, Melhus, Stjørdal, Malvik, Indre Fosen, Orkland og Skaun gikk sist fredag ut med en felles oppfordring til folk som bor i områder med mye smitte om å la være å legge påsketuren til deres kommuner.

– Samtlige ordførere i Trondheims-regionen står samlet bak denne innstendige oppfordringen til innbyggerne for å unngå spredning av corona, het det i en felles pressemelding.

Det er særlig blant de yngste at smitten nå sprer seg i raskt tempo. Men de aller fleste skoler og barnehager er fortsatt åpne både i Oslo og de andre store byene. Det har også kommet bekymringer fra ansatte og tillitsvalgte i skolen som frykter økende smittespredning, men uten at dette har resultert i stengte skoler.

– Vedvarende risiko for spredning til andre regioner

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Terje Pedersen / NTB

Espen Nakstad viser til at de fleste smittetilfellene i Norge nå skjer i Østlands-området.

– Nærmere to millioner mennesker bor i områder med høyt smittepress, derfor er det en vedvarende risiko for spredning også til andre regioner, sier Nakstad til Dagbladet.

I de nasjonale påskeferierådene er det presisert at personer som kommer fra kommuner med høyt smittenivå, ikke bør reise på hotell eller andre overnattingssteder der mange samles, og at overnattingsbesøk frarådes. Men det er ikke forbudt. Mange hotell har allerede rapportert om et skred av avbestillinger.

– Ikke ta ferie fra smittevernrutinene

– Smitterisikoen er ikke knyttet til om du er på en hytte, i egen bolig eller et annet sted. Det viktigste er at du begrenser kontakt med andre. Det gjelder like mye hvis du er hjemme i en storby eller andre steder. Vi må bare huske på å ikke ta ferie fra smittevernrutinene, sa Nakstad til NTB da regjeringen la fram sine råd og anbefalinger for påskeferien i forrige uke.

Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel og følg smittevernreglene, heter det i Regjeringens råd og anbefalinger for påsken. Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Disse rådene og tiltakene gjelder til 7. april



På regjeringen.no. er alle rådene og anbefalingene, som gjelder fram til 7. april, samlet:

* Kommer du fra en kommune med høy smitte og strenge regler, må du også følge disse reglene der du tilbringer påsken.

* Det blir ikke hytteforbud, dersom man er påpasselig med smittevern. Unødvendige reiser skal unngås.

* Man kan reise på hotell innenlands, men må holde avstand til andre gjester.

* Personer som kommer fra kommuner med høyt smittenivå, bør ikke reise på hotell eller andre overnattingssteder der mange samles.

* Personer som ikke kommer fra samme husstand, må holde minst én meters avstand.

Unngå overnattingsbesøk og kollektivtransport



* Overnattingsbesøk frarådes.

* Unngå flere enn ti kontakter i uken.

* Unngå besøk av mer enn fem personer.

* Gjør innkjøp hjemme før du drar på hytta.

* Unngå kontakt med andre mennesker på reisen og under oppholdet.

* Unngå kollektivtransport hvis mulig.

* Barn og unge under 20 år og aleneboende kan ha overnattingsbesøk av én eller to faste venner.

* Unngå serveringssteder og andre steder der det lett kan forekomme trengsel og er vanskelig å overholde en meters avstand til andre.

Unngå trengsel i alpinanlegg



* Man kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel og følg smittevernreglene.

* Det blir sterkt anbefalt at alle holder seg innenfor Norge og ikke reiser utenlands i påsken.

* Alle som kommer hjem fra unødvendige fritidsreiser til utlandet, må på karantenehotell fram til de har fremvist negativ test, tidligst på dag tre.

* Hold deg hjemme hvis du er syk, og ikke dra noe sted hvis du er i karantene eller venter på testsvar.