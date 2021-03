Nye tiltak i Ålesund og delvis skolestenging i Tønsberg

Ålesund kommune innfører en rekke ekstra koronatiltak for å stanse smittespredningen, deriblant skjenkestopp, stans på innendørs fritidsaktiviteter for personer over 20 år, og munnbindplikt i offentlige lokaler. I Tønsberg kommune stenges skolene for 5.–10. trinn.

Erling Lorentzen begraves i Asker kirke

Kongens svoger, Erling Lorentzen, blir begravd i Asker kirke klokka 1. Lorentzen gikk bort 9. mars, 98 år gammel.

Helseministeren mottar rapport om luftambulansetjenesten

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mottar rapport om framtidig organisering av luftambulansetjenesten mandag 22. mars klokka 10. Ekspertgruppen som har utredet framtidig organisering av luftambulansetjenesten ble utnevnt for å vurdere dagens modell opp mot andre driftsformer.

WHO ventes å publisere sin Wuhan-rapport

Verdens helseorganisasjon (WHO) ventes å publisere sin forsinkede rapport om koronapandemiens opprinnelse etter ekspertbesøket i Wuhan.