Delvis skolestenging i Tønsberg

Søknad om stenging ble sendt fredag, og vedtaket ble godkjent i Helsedirektoratet søndag, skriver Tønsbergs Blad.

– Vi er glade for at søknaden ble godkjent av Helsedirektoratet. Vi tror dette er det beste for den kommende uken. Skolene er godt er forberedt på digital undervisning, sier ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap).

5.–10. klassetrinn i alle skolene i Tønsberg stenger dermed fra og med mandag morgen. 1.–4. klasse.

Bakgrunnen er stor smittespredning i kommunen. Tønsberg er en av de seks kommunene i Vestfold som ligger under regionale coronatiltak på tiltaksnivå A.

Det betyr blant annet at de fleste butikker må holde stengt, serveringssteder kan kun tilby takeaway, og alle arrangementer utenfor hjemmet utenom begravelser og bisettelser er forbudt.