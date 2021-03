Rekordmange flyttet fra Oslo i fjor – forskere peker på coronaflukt

Totalt flyttet 43.856 personer fra Oslo i fjor, noe som er ny rekord, ifølge Aftenposten.

Seniorforsker Knut Vareide ved Telemarksforskning sier han er overrasket over tallene. Folk holder seg vanligvis i ro under kriser, påpeker han.

Vareide peker på at restriksjonene er mindre følbare i distriktene enn i storbyen.

– Det er litt trykket stemning i Oslo. På mindre steder går livet mer sin gang, sier Vereide, som også minner om at det er like mange har flyttet til Oslo under coronaen som før.

Demograf Marianne Tønnesen ved Oslo Met antyder at mange som har mistet jobben sin, kan ha valgt å flytte. Høye boligpriser kan også være en faktor. Men en veldig stengt by er også avgjørende, mener hun.

– Og når mye av det som gjør det gøy å bo i by faller bort, blir det også lettere å flytte, sier hun.