Sp etterlyser tiltak for koronatapte varelagre

Ifølge Børsen ber Sigbjørn Gjelsvik, partiets finanspolitiske talsperson, næringsminister Iselin Nybø om å «få ut fingeren».

– Nok en gang forsterker regjeringens sendrektighet krisen for hardt rammede bedrifter. Én måned har gått siden Stortingets vedtak om dekning av tapt varelager. Fortsatt er oppfølgingen helt i det blå, utdyper Gjelsvik overfor NTB.

Til Børsen opplyser statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) i Næringsdepartementet at regjeringen vil inkludere kostnader til tapt varelager forårsaket av utgått dato i kompensasjonsgrunnlaget fra stønadsmåneden mars.

Flertallet på Stortinget har også bedt om mulighet for kompensasjon til virksomheter som kan dokumentere stort tapt varelager som følge av smittevernrestriksjoner i perioden november til februar.

– Vi jobber med en løsning også for dette, slik at de som er hardt rammet i denne perioden også får kompensasjon for denne perioden, uttaler statssekretæren.