Flere hovedveier gjenåpnet for trafikk

Kolonnekjøring kan fremdeles bli innført på kort varsel. Det er fortsatt kolonnekjøring på svensk side grunnet uvær, skriver Vegtrafikksentralen nord.

I sør er riksvei 7 over Hardangervidda blir åpnet igjen klokken 16.50. Der var det tidligere bare åpnet for kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn, opplyser Vegtrafikksentralen vest.

I Midt-Norge advares bilister om krevende kjøreforhold. I nesten hele Trøndelag er det snøbyger, skriver Adresseavisen.

– Det blir potensielt glatte veier i kveld. Når vi først får snø, og så regn, er det fare for dårlige kjøreforhold, sier vakthavende meteorolog Susana Reuder i Meteorologisk institutt.