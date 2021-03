820 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 820 koronasmittede i Norge. Det er 169 færre enn dagen før og 34 færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt natt var det registrert 86.362 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

28 personer smittevern-anmeldt i Agder

Politiet har anmeldt åtte personer i Lillesand, elleve personer i Kristiansand og ni personer i Lyngdal for smittevernbrudd under fester i natt.

I alle de tre kommunene gjelder – med noen unntak – regelen om at man ikke kan ha mer enn fem gjester.

Fører prøvde å løpe fra promillekontroll

Politiet stanset i natt stanset to førere som er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand på E18 ved Strand i Bærum.

– En fører hensatte bilen i veibanen og løp, skriver operasjonssentralen, som legger det at vedkommende ble innhentet etter kort tid.

Evakuering i Sydney

Tusener av innbyggere i Sydneys vestlige forsteder ble i natt evakuert etter rekordstort regnfall og omfattende oversvømmelser.

Evakueringen ble iverksatt idet et voldsomt regnvær flytter seg sørover langs kysten. Regnet ventes å fortsette til torsdag, ifølge prognosene. I går ble folk innlosjert i evakueringssentre i byer nord for Sydney.

Tyrkisk angrep i Syria

Tyrkia har for første gang på 17 måneder sendt et fly inn i Syria på bombetokt over en sone kontrollert av kurdere, ifølge opplysninger fra eksilgruppen SOHR i natt.

Angrepet var ifølge SOHR rettet mot kurdiske styrker i utkanten av Ain Issa, en by som ligger nær den tyrkiske grensen. Tyrkia mener kurdere i Syria samarbeider med forbudte PKK i Tyrkia.