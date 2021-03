Sarpsborg: Politiet anmelder religiøs forsamling

Lørdag ble det registrert rekordhøye 75 nye smittetilfeller i Østfold-byen og kommuneoverlegen har omtalt smittesituasjonen som alvorlig.

– Det muterte viruset har overtatt. Det er mye mer smittsomt, og vi ser mange tilfeller på at én smittet person fører til at nær sagt alle han eller hun omgås mye med, også blir smittet, sier kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman i en pressemelding.

På Twitter melder politiet i byen at de oppretter anmeldelse etter å ha kommet over en religiøs forsamling med alt for mange deltakere i et lokale i byen.

– Da patruljen sjekket lokalene nærmere, påtraff de tolv personer som var samlet der. Det er snakk om folk i ulike aldre , sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til Sarpsborg Arbeiderblad.

Politiet har gjennomført avhør av lederen i den religiøse foreningen og opprettet sak på forholdet, opplyser operasjonslederen til avisa.

Det er innført strenge restriksjoner i byen og alle butikker og varehus er stengt, samtidig som det er forbud mot alle arrangementer utenfor hjemmet, både inne og ute.