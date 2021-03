Politiet om Lørenskog-saken: Ingen avgjørelse før sommeren

– Saken er svært krevende, omfattende og kompleks. Det gjenstår en lang rekke relevante etterforskningsskritt før saken er klar til påtaleavgjørelse. Det vil ikke foreligge noen innstilling før sommeren. Vi ønsker ikke å tidfeste dette nærmere , sier påtaleleder Gjermund Hanssen til VG.

Det er fremdeles uklart hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem på Fjellhammar i Lørenskog 31. oktober 2018. Ektemannen ble pågrepet, siktet for drap, 28. april i fjor.

Politiet sier nå at de mener de er nærmere målet med å oppklare saken. Eventuelle medhjelpere i saken blir undersøkt nøye, sier de.

– Politiets hypotese synes å forutsette at Tom Hagen har hatt flere ukjente innleide medhjelpere. Jeg synes det er positivt at politiet omsider retter fokus mot dette, og jeg er trygg på at etterforskningen vil vise at politiets siktelse er feil, sier Hagens forsvarer, advokat Svein Holden.