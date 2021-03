Departementet regner ikke Solbergs sushimiddag som et arrangement

Overfor NTB oppsummerer seniorrådgiver Trude Bakke i Helse- og omsorgsdepartementets kommunikasjonsenhet det slik i kortform:

«Bestemmelsen som ble til våren 2020, omfatter ikke steder slik som leide hytter og leiligheter. Likheten med private boliger, behovet for å respektere privatlivets fred og forhistorien til forskriften tilsier at forskriften ikke gjelder sammenkomster på hotellrom og i korttidsleide leiligheter.»

60-årslag på Geilo

Statsministerens 60-årsfeiring på Geilo i vinterferien er nå under etterforskning. Politiet jobber med å finne ut om det har skjedd brudd på koronaforskriftene.

Saken, som først ble omtalt av NRK , handler om at 14 personer i Solberg-familien møttes på lørdagskvelden i en leid leilighet for å spise sushi, og at de var 13 stykker ute på restaurant på fredagskvelden, vel å merke uten at statsministeren var med.

Vil betale eventuell bot

– Jeg tenker at vi alle, både restauranten og vi, vil få en vurdering av om dette blir definert som et arrangement, når tre familier er ute og spiser, men er mer enn ti. Det er det opp til politiet og juristene å vurdere, og i så fall så må vi betale boten. Det er ikke en unnskyldning for at vi gjorde den feilen. Jeg burde ha visst bedre, har Solberg uttalt til NTB.

Hun har også understreket at samlingen der det ble spist sushi i den leide leiligheten, ikke var planlagt.

– Det var en litt sånn tilfeldig ting som skjedde, og der burde jeg ha gjort noe annet, sier Erna Solberg.

Komplekst, selv for en statsminister

Hun vedgår at reglene er komplekse, når selv statsministeren ikke klarer å følge helt med.

– Og det er særlig komplekst når vi har lokale og nasjonale vedtak litt om hverandre. Samtidig er det ingen unnskyldning for at jeg ikke kunne reglene godt nok, jeg har lyst til å understreke det. Jeg trodde jeg kunne dem, derfor sjekket jeg ikke, sa Solberg fredag.

Hotellrom i Bodø

Tematikken rundt hotellrom og definisjon av arrangement er også sentral etter at Ap-nestleder Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet og sju andre samlet seg på en hotellsuite i Bodø etter årsmøtemiddagen i Nordland Arbeiderparti.

Saken ble henlagt av politiet, men nå skal Statsadvokaten vurdere den, ifølge Avisa Nordland.

Skjæran har beklaget hendelsen – også etter henleggelsen.

– Vi burde ikke møttes på denne måten, og jeg burde stoppet det da jeg var innom. Min sterke beklagelse står fast, sa Skjæran til NRK.