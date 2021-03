Strenge regionale tiltak innføres i Grenlands-området

Smitten i Grenlands-området øker raskt og situasjonen er utfordrende. Etter anbefaling fra Statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, innfører regjeringen de regionale tiltakene, skriver Helsedepartementet i en pressemelding sent fredag kveld.

Tiltakene gjelder fra midnatt, natt til 20. mars og varer til og med tirsdag 6. april. Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut.

– Den engelske virusvarianten dominerer i Grenlands-området, og økningen i smitte er størst i de yngre aldersgruppene. Sykehusene i området er allerede belastet og denne belastningen vil trolig øke. Kommunene har derfor bedt om at regjeringen innfører regionale tiltak slik at de kan få kontroll over smitten. Det gjør vi fra midnatt, sier helseminister Bent Høie (H).

Ifølge Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ønsket alle fire kommunene regionale tiltak fastsatt av regjeringen. Mens kommunene Bamble, Porsgrunn og Siljan ønsket å ha tiltaksnivå A, ønsket Skien kommune tiltaksnivå B.

Siden de fire kommunene danner et tett integrert bo og arbeidsmarked med nær tilknytning til de seks kommunene med regionale tiltak i gamle Vestfold fylke, er anbefalingen at alle fire kommunene bør være på samme tiltaksnivå. Regjeringen har fulgt den faglige anbefalingen.