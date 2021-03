Søk etter savnet fisker i Øygarden avsluttes lørdag

Mannen dro ut fra Blomvågen i Øygarden kommune i en 24-fots båt på morgenen onsdag 10. mars, og kom aldri tilbake.

I søket etter mannen er det funnet flere gjenstander som er bekreftet stammer fra båten, skriver Bergens Tidende.

Søket de siste dagene er blitt gjort med fjernstyrt miniubåt (ROV).

– Familien er klar over at søket trolig avsluttes lørdag. Etter det vil vi selvsagt ta en ny gjennomgang av all informasjonen vi sitter på, for å avgjøre om videre søk kan være aktuelt. Men vi har ikke planlagt mer søk når ROV-en har søkt gjennom det den skal, sier lensmann Torgils Lutro til avisen.