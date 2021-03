Rødt og Frp kritiske til bompengefinansiering

– Med 123 milliarder i bompengefinansiering legger regjeringa opp til et nytt bompengeopprør langs kysten, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes etter at regjeringen la fram Nasjonal transportplan for 2022 til 2033.

Transportplanen har en økonomisk ramme på til sammen 1.200 milliarder kroner, der bompenger står for 123 milliarder kroner av rammen. Resten skal komme fra statlige midler.

Moxnes viser også til at de store pengene går til prosjekter som Hordfast og Møreaksen, som han omtaler som dyre, upopulære og klimafiendtlige.

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud er også kritisk.

– Regjeringen vil bygge mindre vei, men at bilistene skal betale mer i bompenger for å finansiere flere byvekstavtaler. Det betyr at bilister rundt i hele landet skal betale for kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier i byene. Det er Fremskrittspartiet sterkt imot, sier Hoksrud.