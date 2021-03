Grenland får trolig coronainnstramminger fredag ettermiddag

– Møtet er satt opp på grunn av en forverret smittesituasjon i vår del av landet. Der blir det gitt en orientering og drøftet videre håndtering, skriver Porsgrunn kommune på sine nettsider.

Overfor Telemarksavisa sier Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) at kommuneoverlegene i de aktuelle kommunene torsdag kveld var i dialog med Folkehelseinstituttet (FHI). Det var også et møte mellom Skien, Porsgrunn og Bamble kommune fredag morgen, og det blir et nytt møte med berørte kommuner, Statsforvalteren, Helsedirektoratet og FHI klokka 12.

Formannskapsmøtene der de mulige innstrammingene skal behandles, holdes klokka 15.

Til avisa opplyser Bamble-ordfører Hallgeir Kjeldal (Ap) at det blir formannskapsmøter i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble.