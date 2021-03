Nakstad om Solbergs brudd på smittevernråd: − Folk ønsker likhet for loven

– Jeg skal innrømme at det er veldig komplisert dette her, og særlig hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger. Dette har blitt endret mange ganger. Uten å unnskylde, så er det klart at det kan være komplisert , sier Nakstad til VG.

Solberg samlet ifølge NRK familien to kvelder på rad og var flere enn ti personer som spiste middag sammen. Hun har beklaget at det skjedde. Samlingene var på Geilo i vinterferien.

Nakstad sier at politikeres etterlevelse ikke nødvendigvis oppfordrer til å bryte reglene.

– Men folk ønsker likhet for loven, sier han.

Han sier at han ikke kjenner alle detaljene, men sier statsministeren ikke har brutt en forskrift, men et råd.