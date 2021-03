Politiet slo til mot klubb på Tøyen

Elleve personer er anmeldt for brudd på smittevernregler etter at de ble tatt av politiet i et lokale på Tøyen i Oslo. Oslo-politiet meldte om hendelsen ved halv ett-tiden.

– Det er en slags klubb hvor det møtes godt voksne menn. Det er flere meldere som har reagert, og gardinene var trukket for. Det var elleve igjen inne. Det var flere som vi dessverre ikke fikk has på, sier operasjonsleder Line Skott.

1.034 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.034 koronasmittede i Norge. Det er 30 færre enn dagen før, men 162 flere enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt var det registrert 84.553 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

18 nye koronatilfeller i Stad

18 personer i Stad kommune i Vestland har fått påvist covid-19-smitt det siste døgnet. Mange av dem har tilknytning til voksenopplæringen.

Åtte av personene er i én husstand og tre i en annen, opplyser kommunen.

USA og Kina i samtaler

Utenriksminister Anthony Blinken og nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan er i Anchorage i Alaska der de møter Kinas utenriksminister Wang Yi og kommunistpartiets utenrikssjef Yang Jiechi over de to neste dagene.

Blinken slo an tonen alt før møtet i natt norsk tid ved å hevde at Kina med sine handlinger «truer den globale stabiliteten». Yang advarte på sin side USA mot innblanding i Kinas indre anliggender.

Casper Ruud måtte trekke seg

Norges tennisess Casper Ruud måtte kaste inn håndkleet rett før kvartfinalemøtet med Alexander Zverev i Mexico.

– Dessverre dårlige nyheter her. Casper må trekke seg fra kvartfinalematchen grunnet en skade i håndleddet, melder teamet hans på Facebook.

Zuccarello-assist hindret ikke stortap

Mats Zuccarello var nest sist på pucken da Victor Rask scoret for Minnesota Wild. Dette ble imidlertid lagets eneste mål i 1-5-tapet mot Colorado Avalanche.

Med seieren gikk Avalanche forbi Wild og inntok andreplassen i den vestlige serien. Lørdag møtes de to lagene igjen. Vegas Golden Knights leder serien.