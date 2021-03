Hviterussere får Forfatterforeningens ytringsfrihetspris

Prisen ble opprettet i 1993 og var en gave fra Kulturdepartementet i forbindelse med Forfatterforeningens 100-årsjubileum. Prisen skal gå til en norsk eller utenlandsk forfatter som har utmerket seg i arbeidet for ytringsfrihet og toleranse i videste forstand.

Foreningen viser til at hviterussere har demonstrert for å protestere mot det omstridte gjenvalget av president Aleksandr Lukasjenko i august i fjor.

– Forfattere har deltatt i de fredelige protestmarsjene og har spilt en viktig rolle gjennom å gi støtte og stemme til protestene. Myndighetene har svart med å trakassere, kidnappe og arrestere en rekke forfattere, journalister og aktivister, og ytringsfriheten er derfor under sterkt press. IU (Internasjonalt Utvalg, red.anm.) ønsker i år å dele prisen mellom to forfattere som representerer hver sin generasjon av aktivister som har gjort en stor innsats og stadig står midt i kampen for ytringsfrihet i Hviterussland, heter det i begrunnelsen.

Både Hanna Komar (31) og Dmitry Strotsev (57) beskrives som sterke og modige stemmer for ytringsfrihet og demokrati i Hviterussland.