Skjebnedager for Norwegian

Torsdag var det innkalt til møter blant aksjonærene, en gruppe kreditorer og en gruppe kunder, som alle skulle gi tommelen opp eller tommelen ned for å godkjenne flyselskapets redningsplan.

Norwegian er avhengig av at alle kreditorer går med på deres forslag til rekonstruksjon av selskapet.

Ifølge E24 har to av møtene torsdag gitt sin tilslutning til den nye redningsplanen: 99,57 prosent av deltakerne på aksjonærmøtet sa ja, mens 453 kreditorer sa ja og 293 sa nei på kundekreditormøtet, noe som var godt nok til godkjenning.

På et tredje møte, som var med usikrede kreditorer, er selve møtet ferdig, men ved 22-tiden var resultatet av avstemningen ennå ikke kjent.

Alle møtene torsdag var for Norwegian Air Shuttle. Fredag er det to nye møter, for usikrede kreditorer i Norwegian Air International (Norwegians irske flyselskap), og for kundekreditorer i det samme selskapet.

Rundt 34.000 kunder vil etter alt å dømme ikke få kravene sine dekket fullt ut av Norwegian.

Først neste fredag vil altså dommen bokstavelig talt falle i Irland. Hvis alle kreditorene har sagt ja, vil dommerne godkjenne redningsplanen.