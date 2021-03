– Jeg kan bekrefte at vi har politianmeldt Sørlandet sykehus, sier fagsjef i Statens helsetilsyn, Toril Sagen, til NRK.

Hun sier det er sjelden et helseforetak blir politianmeldt av dem. Det er skrevet en påtalebegjæring på 90 sider, men helsetilsynet vil ikke gi flere detaljer om saken. Sykehuset opplyser at de tar anmeldelsen til etterretning og vil samarbeide med politiet.

Politianmeldelsen kommer etter at tilsynet i nesten ett år har gransket sykehuset og en lege som var ansatt der. NRK har tidligere skrevet at legen fortsatte å feiloperere etter at anklagene mot ham ble kjent. Legen ble fratatt autorisasjonen i januar.