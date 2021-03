De reagerer på at regjeringen gjorde dette uten en konkret vurdering av smittetrykket i hver enkelt kommune, skriver Skigaarden i en pressemelding.

Skigaarden erkjenner at landet står i en krevende smittesituasjon, og de understreker at de har respekt for at man er nødt til å bruke strenge tiltak.

– Vi forventet imidlertid ikke at nasjonale myndigheter skulle gå til det skrittet å skjære alle kommunene i Viken over én kam, sier daglig leder Erik Teigen i Skigaarden. Han mener at beslutningene heller skal fattes av lokale fagfolk og politikere som har oversikt over egen smittesituasjon.

– Dersom regjeringen velger å ikke endre forskriften har vi ikke annet valg enn å ta ut søksmål, sier Teigen.