Baconproduktene det gjelder har følgende holdbarhetsdatoer: 29.03.21, 30.03.21, 31.03.21, 01.04.21 og 02.04.21.

– Vi har blitt informert fra Prima Jæren om at det er gjort funn av salmonella i to partier importert tysk svinekjøtt som de har levert til oss. Vi kaller derfor tilbake alt bacon som kan inneholde råstoff fra disse partiene, skriver Nortura.

Kan få refusjon

Produktet er solgt hos Coop, Norgesgruppen og Norturas medlemsbutikk på Rudshøgda, skriver Nortura i en pressemelding.

– Alle produktene dette gjelder fjernes fra butikk. Forbrukere som har kjøpt produktet bes kaste det eller returnere det til butikken det er kjøpt i for refusjon. Vi understreker at riktig varmebehandling og god kjøkkenhygiene vil gjøre at man unngår å bli syk av å ha spist de aktuelle produktene, salmonellabakterier drepes ved tilstrekkelig gjennomsteking eller koking. Er du engstelig for å ha blitt smittet ber vi deg ta kontakt med lege, skriver Nortura.

Funnet knyttes ikke til funnet av salmonella i tysk storfekjøtt som det ble meldt om tidligere i mars.

Trekker tilbake ytrefilet

Mistanke om salmonella gjør at Coop kaller tilbake 216 pakker med Xtra-ytrefilet med utløpsdato 1. mars.

Produktet er ikke lenger i butikk, men forbrukere kan ha det hjemme i fryseren. Ytrefileten er av storfe og selges i 150-gramspakker.

– Vi oppfordrer kunder som har kjøpt produktet med den spesifikke holdbarhetsdatoen, til å levere produktet tilbake til butikk, slik at de kan få refundert pengene, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Kjøttet er importert av Prima Jæren og har opprinnelse i Tyskland.