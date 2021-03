1.064 nye coronasmittede registrert siste døgn

Økningen er den nest høyeste på ett døgn under pandemien. Bare døgnet før hadde flere nye smittede, med 1.156.

Det er utført over 4,2 millioner coronatester her i landet til nå.

Fortsatt høye Oslo-tall

I Oslo er det registrert 436 nye coronasmittede siste døgn, noe som er 200 flere enn på samme tid i forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 272 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydelen Stovner. Der ligger smittetrykket på 1.498 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble registrert 50 nye smittede i bydelen siste døgn.

Etter det følger bydelene Grorud og Alna, med henholdsvis 1.288 og 1.261 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

I bydelen Ullern er smittetallene lavest. Der er smittetrykket på 257 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert åtte nye smittede i bydelen siste døgn.

Totalt er 24.711 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Bekymret helseminister

Helseminister Bent Høie (H) kommenterte onsdag utviklingen i smittetallene slik overfor NTB:

– Vi er bekymret for at vi ikke ser toppen av den tredje bølgen ennå og at det vil kunne fortsette. Det tar ofte én til to uker før tiltakene slår ut på smittetallene.

Samtidig sier han at det kan være mulig å åpne opp mer i mai. Men det avhenger av at smitten er under kontroll i april.

– Det er fortsatt mulig at mai kan bli måneden der vi kan ta de første stegene mot en mer normal hverdag, sa helseministeren på en coronapressekonferanse onsdag.

Han understreket at det er planer om strengere nasjonale tiltak hvis det dukker opp flere utbrudd.

226 på sykehus

Onsdag var 226 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på to pasienter fra dagen før. 34 av pasientene får respiratorbehandling. Det er tre flere enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

648 coronadødsfall er meldt til Folkehelseinstituttet (FHI). Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80–89 år gamle, og 53 prosent av alle døde er menn. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.

Til nå har 451.308 personer mottatt første dose av coronavaksine, og 257.851 har mottatt andre dose.