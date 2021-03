VG: Terrorsiktet nordmann skal ha bidratt til å slette bevis mot andre

De to mennene ble pågrepet etter en demonstrasjon i Danmark i april 2019. Nordmannen skal ha bidratt til å slette digitale spor slik at de ikke kunne brukes som bevis, skriver avisen.

– Hans holdning er at han ikke har gjort noe straffbart. Han fjernet bare noe som var uheldig at lå ute og trodde sånn sett at han gjorde noe som var samfunnsnyttig, sier hans forsvarer, advokat Brynjar Meling.

Nordmannen ble pågrepet av PST samme år, siktet for terror. PST mener mannen deltok i ekstremistgruppa IS fra 2018 til 2019.

Han har nektet straffskyld.