På Dagsnytt 18 i NRK torsdag sa UiO-rektoren at de jobber med å øke kapasiteten på hurtigtestingen på Blindern, samt å etablere hurtigtesting nærme Domus Juridica på Tullinløkka for å kunne åpne lesesaler for studenter igjen.

Det bekrefter han på telefon til Universitas.

–⁠ Målet er å ha en god testkapasitet og kunne åpne lesesalene igjen på en ansvarlig måte, sier Stølen.