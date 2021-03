Det er vaksinemangelen etter at vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen er stanset, som gjør at Skei Grande mener at regjeringen må åpne for å forhandle også med Russland om levering av vaksine. Hun mener regjeringen ikke kan vente på EU.

– Vi bør forhandle med Putin om å få den. Hvis ikke EU er fremoverlent på dette, så bør Norge være det, sier hun til NRK.

Trine Skei Grande har en immunsviktsykdom og har derfor vært i isolasjon gjennom pandemien. Det har vært forbundet med livsfare for henne å bevege seg utenfor hjemmet.

Onsdag fikk hun sin første vaksinedose på Lovisenberg sykehus i Oslo.