Mann dømt til sju års forvaring for grov voldtekt av barn under 14 år

Mannen har erkjent straffskyld for det meste han er tiltalt for og har tidligere sagt at han angrer, skriver Bergens Tidende.

Bergen tingrett har dømt mannen til forvaring.

Han dømmes for en grov voldtekt av barn under 14 år, ett forsøk på grov voldtekt av barn under 14 år og ett tilfelle av grov seksuell omgang med barn under 16 år.

– Vi mener denne mannen er en fare for andre. Han satte i gang igjen med å kontakte jenter mens han var i prøvetiden for sin forrige forvaringsdom. Han er veldig aktiv, sier aktor og statsadvokat Ellen Cathrine Greve til BT.

Mannen er også dømt for å ha mottatt, delt og oppbevart fremstillinger av overgrep mot barn, eller fremstillinger som seksualiserer barn. Dette skal ha funnet sted mellom 2016 og 2020.

Mannen ble i 2010 dømt til ni års forvaring for alvorlige seksuallovbrudd, men ble prøveløslatt i 2016.