Totalt 43 smittede på Østlandsterminalen

– 500 av våre ansatte har blitt testet, og nå er det 43 personer som er smittet. Det vi ser er at smitteeksplosjonen har stilnet, og tallene har flatet ut, sier Postens pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen til Romerikes Blad.

Utbruddet på terminalen på Lørenskog startet i begynnelsen av mars.

– Selv om vi heldigvis ser at det flater ut, så tror jeg ikke det finnes noen som kan si at de har full kontroll over den britiske varianten. Det vi kan si, er at vi har så god kontroll som det er mulig å få på det nåværende tidspunkt, sier Pettersen.