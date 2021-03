Årets påskeråd som gjelder på hytter og hotell

Etter at regjeringen la fram sine råd og anbefalinger for påskeferien forrige uke, har smittesituasjonen forverret seg drastisk flere steder. Oslo strammet inn ytterligere etter over fire måneder med svært inngripende tiltak. Det er innført forbud mot å ta imot mer enn to gjester i hjemmet i hovedstaden.

I Viken har alle 51 kommuner innført strenge tiltak. Tiltakene rammer 1,2 millioner innbyggere i fylket, og mange hyttekommuner må stenge ned. En rekke andre kommuner i andre deler av landet har også en alvorlig smittesituasjon, som Bodø og Haugesund.

Men rammene for hva man kan gjøre i påskeferien, er fortsatt de samme, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Begrense unødvendige reiser

Myndighetene har på det sterkeste anbefalt folk om ikke å reise utenlands. Rådene her omhandler derfor bare innenlandsreiser.

Reglene og rådene for innenlandsreiser er de samme som de var før de lokale innstrammingene, selv om smittetallene fortsetter å stige raskt. Det innebærer å begrense unødvendige reiser.

I utgangspunktet er det heller ingen andre regler for innenlandsreiser for Oslo-folk enn for andre nordmenn, ifølge kommunen. Det er nok likevel lurt å være mer forsiktig om man bor i et område med høyt smittetrykk.

I de nasjonale påskeferierådene er det også presisert at personer som kommer fra kommuner med høyt smittenivå, ikke bør reise på hotell eller andre overnattingssteder der mange samles, og at overnattingsbesøk frarådes. Men det er ikke forbudt.

Åpner for besøk hos andre

I rådene har regjeringen spesifikt omtalt hytter og hoteller som steder man kan dra dersom det anses som nødvendig. Helseminister Bent Høie (H) har også brukt hytter og hotell som eksempler når han har lagt fram alternativene for påsken.

Men de fleste nordmenn har ikke hytte, og for mange er det også lite aktuelt å dra på hotell.

– Er det slik å forstå at bare de med hytte og hotellreservasjon kan bevege seg utenfor egen kommune?

– Både nødvendighet og kontakthyppighet med andre spiller inn når den enkelte må vurdere om en reise skal gjennomføres. Det avgjørende er at man begrenser reiser der man kommer i kontakt med mange andre på ulike steder, sier Nakstad.

Han åpner dermed for besøk hos andre dersom smittetrykket i kommunen man kommer fra og drar til, tilsier det. Det er ikke forbud mot å besøke andre i de fleste kommuner, men i de nasjonale rådene heter det at folk bør unngå besøk av mer enn fem personer.

– Det er presisert at reiser til for eksempel hytter kan gjennomføres hvis man følger smittevernrådene der man bor og der man oppholder seg. For reiser der man planlegger å besøke andre innenlands, gjelder i utgangspunktet de samme rådene og reglene, sier Nakstad.

Husstand

Høie sa mandag at man kun kan reise med egen husstand.

– En husstand betyr dem du bor sammen med. Det spiller ingen rolle hvilken sammensetning beboerne har, et studentkollektiv regnes for eksempel også som en husstand, utdyper Nakstad.

For dem som har to barn, hund og stakittgjerde er det dermed lettere å forholde seg til reglene, mens de kan være vanskeligere å forholde seg til for mer utradisjonelle familiesammensetninger eller for nordmenn som er mer avhengig av nære venner enn familie.

– Dersom man deler bad, kjøkken eller fellesarealer regnes man i smittesammenheng som en og samme husstand, utdyper Nakstad.

Ikke nytt hytteforbud

For dem som skal på hytta, anbefales det også å gjøre innkjøp i hjemkommunen før man drar, og unngå kontakt med andre mennesker på reisen og under oppholdet.

Nakstad legger til at de ikke er aktuelt med et nytt hytteforbud nå.

– Smitterisikoen er ikke knyttet til om du er på en hytte, i egen bolig eller et annet sted. Det viktigste er at du begrenser kontakt med andre. Det gjelder like mye hvis du er hjemme i en storby eller andre steder. Vi må bare huske på å ikke ta ferie fra smittevernrutinene, sier han.