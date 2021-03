Ingen nye alvorlige bivirkninger etter AstraZeneca-vaksine i Norge

– Det har foreløpig ikke dukket opp noe nytt i dag, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til NTB tirsdag ettermiddag.

Én av de tre helsearbeiderne som nylig ble innlagt på Rikshospitalet etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, døde søndag.

Det er ennå ikke påvist noen sammenheng mellom vaksinen og de alvorlige bivirkningene, men all bruk av vaksinen er likevel satt på vent i Norge og en rekke andre land.

– Vi kan ikke bekrefte at det er en sammenheng med de få alvorlige bivirkningene i Norge, men vi kan heller ikke utelukke det. Så foreløpig er dette åpent, sier Madsen.

– Lite sannsynlig med tilbaketrekning

EUs legemiddelverk (EMA) er i gang med å vurdere om det kan være en sammenheng. Konklusjonen vil de presentere torsdag.

Men de mener fortsatt det ikke er noen tydelige indikasjoner på at AstraZeneca-vaksinen har forårsaket blodpropp. EMA er enn så lenge overbevist om at nytten av vaksinen er større enn risikoen, meddelte de på en pressekonferanse tirsdag.

AstraZeneca-vaksinen har for lengst blitt godkjent av EMA. Madsen sier at EMA nå diskuterer hva de skal gjøre med denne godkjenningen.

– Mens derimot bruken i de enkelte land, den bestemmes ikke av EMA. Det er fagmyndighetene i hvert enkelt land som selv som tar stilling til om de vil fortsette å bruke den eller ikke, sier Madsen.

– Jeg tror det er lite sannsynlig at de trekker tilbake godkjenningen.

Møter med danske eksperter

Dersom EMA gir tommel opp til fortsatt bruk av AstraZeneca-vaksinen, vil man trolig ikke slite med en mistillit til denne vaksinen i befolkningen, tror Madsen. Nordmenn stoler såpass på myndighetenes råd, mener han.

– Det er jo også et klart skille her, Legemiddelverket står for godkjenning og overvåking av bivirkninger, mens FHI tar stilling til om man skal fortsette å bruke den eller ei, påpeker han.

Tirsdag satt han i møter med danske myndigheter for å dele erfaringer knyttet til AstraZeneca-vaksinen.

– Det er nettopp slikt samarbeid vi jobber med, å snakke med myndigheter i andre land, ledende eksperter, for å høre hva de har å si. Vi får beskrevet hva slags undersøkelser som gjøres i deres land, sier han.

Føler på tidspresset

Timene og dagene går, mens Steinar Madsen og Statens legemiddelverk jobber på spreng med å undersøke tidligere bivirkningsmeldinger de har fått opp mot vaksinering med AstraZeneca-vaksinen.

– Dermed kan vi få et tydeligst mulig bilde av hva som har skjedd helt fra begynnelsen av, sier han.

Den planlagte gjenåpningen av Norge i mai og juni kan henge i en tynn tråd hvis AstraZeneca-stansen forlenges, uttalte smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til NTB tidligere tirsdag.

– Alle snakker om hvordan denne pausen påvirker vaksinefremdriften. Føler dere på tidspresset?

– Ja selvfølgelig, vi skulle jo mer enn gjerne sett at dette ikke hadde skjedd. Man blir nesten lei seg når dette skjer, nå når alle trenger alle de vaksinene de kan få – ikke bare i Norge, men over hele verden.

– Det vi ønsker til slutt her, er et svar som er så sikkert som mulig. Men som sagt, når det gjelder bivirkninger, så vil det alltid være en grad av usikkerhet, sier han.