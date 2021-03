Utbruddet i Tromsø startet 25. februar og mer enn 100 personer har blitt smittet.

Kommunen opplyser at 21 personer den siste uken har testet positivt. Kun én av disse har ukjent smittekilde. De siste tre dagene har åtte personer testet positivt – alle disse har vært i karantene og får dermed ingen nye nærkontakter.

– På bakgrunn av dette kan man nå konkludere med at utbruddet er slått ned, sier smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune.

– Fremdeles vil det nok være noen av nærkontaktene som blir syke og tester positiv, men disse vil da ha vært i karantene i flere dager, og vil ikke spre smitte til nye personer, sier Brattland.

Fredag går den lokale forskriften for begrensning av smitte ut, og den vil ikke bli forlenget.

– Selv om det lokale utbruddet i Tromsø er slått ned, er det fortsatt høyt smittetrykk i andre deler av landet. Faren for at vi får importsmitte til Tromsø er stor, og sannsynligheten for nye utbrudd er stor. Vi må derfor være svært våkne for å fange opp nye smittetilfeller, sier smittevernoverlegen.