Same frikjent på ny for trusler mot rådhus

Hålogaland lagmannsrett har konkludert med at utsagnet «mun sprengen rådhusa» ikke er «egnet til å fremkalle alvorlig frykt», som er kravet etter straffeloven, skriver Rett24. Han ble dermed frikjent, slik han også ble i Indre Finnmark tingrett.

Mannen sa utsagnet til en kommuneansatt på telefon siden han ikke ble satt over til ordføreren, ifølge dommen. Lagmannsretten mener uttalelsen «minner mer om «fyllerør» uten et klart meningsinnhold som var egnet til å fremkalle alvorlig frykt».

Ankesaken ble holdt i Tromsø. Mannen har tidligere krevd at ankesaken må holdes i Finnmark. Høyesteretts ankeutvalg sa nei, men kom med kraftig kritikk av at lagmannsretten ikke har et fast rettssted i det tidligere fylket.

– Jeg får håpe saken nå har en endelig utgang, og at denne saken også kan bidra til at Domstoladministrasjonen sørger for at loven overholdes ved at lagmannsretten får et permanent rettssted i Finnmark, sier mannens forsvarer, advokat John Christian Elden.

Ankesaken skulle egentlig opp for retten 25. januar, men mannen møtte ikke. Retten konkluderte med at han hadde gyldig fravær siden innkallingen var på norsk, samt at påtalemyndighetens anke var egnet til å fremkalle villfarelse hos tiltalte.

Påtalemyndigheten vil vurdere om de vil anke lovanvendelsen inn for Høyesterett.