Ropstad vil utvide foreldrepermisjonen og fjerne tredelingen

– Å få mer mulighet til å velge selv – enten det er å kunne ta noe mer tid rundt fødsel eller å kunne ta ut 50 eller 60 prosent permisjon og kombinere det med enten studier eller arbeid – tror vi er noe familiene vil etterspørre, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til NR K.

Nå går Ropstad, som også er barne- og familieminister, inn for en rekke endringer i foreldrepermisjonen.

Han vil blant annet øke pappapermen etter fødsel fra to til tre uker og utvide foreldrepermisjonen med fire uker med 100 prosent lønn og fem uker med 80 prosent lønn. I tillegg vil han reversere tredelingen slik at familiene får mer makt til å avgjøre hva som passer dem. Ti uker til far, men med mulighet for overføring.

Han får motstand fra regjeringskollega og Venstre-leder Guri Melby.

– Det høres veldig fint ut med valgfrihet for familiene. Alle er jo for det. Men det vi vet er at det i praksis blir valgfrihet for mor, sier Melby i en debatt på Politisk kvarter.

– Tallene viser at fedrene tar de ukene de får, så hvis vi vil at fedrene skal få 15 uker, så må vi gi dem 15 uker. Vil vi at far skal få 10 uker, må vi gi dem 10 uker, sier hun.