Det er 132 mer enn gjennomsnittet de foregående 14 dagene, som var på 235 smittede per dag, og 87 mer enn gjennomsnittet de siste sju dagene. Samme dag forrige uke ble det registrert 293 smittetilfeller.

Antall smittede siste døgn er 98 flere enn dagen før, hvor det var registrert 269 smittede.

Ifølge kommunens tall så er dette det høyeste dagstallet som er registrert per nå, får NTB opplyst.

Tredje smittebølge

Helsebyråd Robert Steen (Ap) sier at det er ingen tvil om at Oslo er inne i en tredje smittebølge. Han kaller situasjonen for alvorlig.

– Vi har aldri vært i nærheten av å registrere et så høyt smittenivå som vi har gjort den siste tida. Selv om vi har svært strenge tiltak i Oslo i lang tid, har smitten mer enn firedoblet seg siden begynnelsen av februar, sier Steen til NTB.

– Det er en sterk økning i hvor mange som blir så syke at de blir lagt inn på sykehus, og de er yngre enn før. I tillegg vet vi nå at mange unge også får senvirkninger av corona. Det er bakgrunnen for at vi i går kveld innførte nye, strenge tiltak i byen med forbud mot mer enn to besøkende i private hjem og skjerpede tiltak i skolene. Vi må gjøre alt vi kan for å slå ned viruset, slik vi har gjort tidligere, legger han til.

Stigende trend

Smitten er nå høyest i bydelene Stovner og Grorud. Stovner har 1242,6 nye smittede for hver 100.000 innbygger de siste to ukene. Grorud har 1122,5. I bydel Ullern er dette tallet 225,6.

I bydelen Nordstrand er smittetallene lavest, med 221,1 smittede per 100.000 innbygger.

Smittetrenden er nå stigende, ifølge oversikten til Oslo kommune. Fra og med onsdag innføres det nye og strengere tiltak i hovedstaden. Blant annet blir det forbudt med mer enn to besøkende i private hjem.

Totalt er 23.787 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.