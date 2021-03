DN: Norge eneste land som ikke stiller fysisk med minister under Nato-møte

Ifølge Dagens Næringslivs kilder blir Norges utenriksminister dermed en av ytterst få som ikke får møte Antony Blinken, USAs nye utenriksminister.

Til avisa opplyser kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet blant annet at Søreide har debatter i Stortinget dagen etter møtet i Brussel og at en reise ville gitt henne karantene på det tidspunktet.

Direktør Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens Institutt kaller avgjørelsen om å ikke reise til Brussel en feilvurdering.

– De fleste land lar både sine statsråder reise og har fått dem vaksinert. I Norge gjør nærmest statsministeren det til et poeng at hun vil vente. Det er en slående mangel på vilje til å lede fra fronten. Utenrikspolitisk er det ødeleggende, for vi trenger å vise flagget på løpende basis, spesielt når andre land gjør det, sier han til Dagens Næringsliv.

– Jeg mener vi har ivaretatt norske utenrikspolitiske interesser godt gjennom pandemien ved bruk av digitale møter og samtaler, svarer Ine Eriksen Søreide.