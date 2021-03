– For å sikre at disse ikke tar en for stor del av kostnaden foreslår vi en refusjonsordning for den første arbeidsgiverperioden for de virksomhetene som blir stengt ned av myndighetene, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han sier de har forståelse for at det er behov for å få smitten under kontroll, men understreker at slike hurtige nedstenginger påvirker 110.000 ansatte i 15.000 virksomheter.