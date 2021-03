Rælingen kommune innfører strenge tiltak

Kommunens formannskap vedtok mandag kveld en ny coronaforskrift.

– Vi vedtok en streng lokal forskrift med tiltak i tråd med den som nå gjelder i Lillestrøm og Lørenskog, samtidig som vi konkluderte med at dersom regjeringen kommer med en nasjonal forskrift for vårt område, vil det være denne som er gjeldende, sier ordfører Ståle Grøtte (Ap) til NTB.

Tiltakene er stopp i fritidsaktiviteter innendørs, at maks ti kan delta av gangen i fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge, samt forbud mot organiserte fritidsaktiviteter utendørs for voksne. Fra før var det rødt nivå i skoler og barnehager.