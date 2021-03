Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem i Oslo

– Dette er et svært inngripende og alvorlig tiltak. Vi vet at veldig mange i byen allerede lever som om dette er regelen. Men vi vet også at det er for mange som samles i private hjem, og som fremdeles har for mye kontakt, sa han på en pressekonferanse mandag kveld.

Det har til nå vært forbud mot å samles flere enn ti personer i private hjem, med anbefaling om å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem.

– Den eneste måten å stoppe det muterte viruset er å stoppe mest mulig av den sosiale kontakten, sa byrådslederen.

Dette er de nye coronatiltakene som gjelder i Oslo kommune:

* Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem.

* Det innføres heldigital undervisning, altså hjemmeskole, for ungdomsskolen og videregående skole i hele Oslo.

* Alle barnehager og aktivitetsskoler stenges i påskeuken. Barn av foreldre med samfunnskritiske jobber vil få et tilbud ved behov.

* Det innføres hjemmeskole for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Disse bydelene har over tid hatt det høyeste smittetrykket, og det er derfor nødvendig med særlig strenge tiltak her.

* Barn i sårbare livssituasjoner og barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud om fysisk tilstedeværelse.

* Kommunen viderefører ellers de strenge tiltakene som gjelder i Oslo.