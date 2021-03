Redd Barna advarer Oslo mot å stenge ned skolene

– Nå må vi ikke gjenta feilene som ble gjort med full nedstenging i fjor vår. Da så vi at en av seks barn og unge ble utsatt for en form for vold eller overgrep i perioden de var isolerte hjemme, sier Monica Sydgård, som leder Redd Barnas norgesprogram, til Avisa Oslo.

Hun mener Oslo kommune må gjøre alt som kan gjøres for å holde skoler og barnehager fysisk åpne, med tilrettelegging for godt smittevern, som økt distanse og mindre kohorter.

Oslo kommune har kalt inn til pressekonferanse klokken 18, der det mest sannsynlig vil komme tiltak om skolene.

– Kanskje trenger kommunen å leie flere trygge lokaler, flere skolebusser og å ha nok lærerressurser tilgjengelig. Her må alt som finnes i verktøykassa tas i bruk, sier Sydgård til avisen.