– Det er viktig at vi unngår problemet med at vi ikke vaksinerer folk, og at vi balanserer en stor risiko, den kjente covid-risikoen, mot det som vi har fått fra reguleringsmyndigheter – som er ikke noe signal om noe problem, sier Oxford-forsker Andrew Pollard til BBC.

Irland og Nederland er de siste landene som har satt bruken av AstraZeneca-vaksinen på vent. De etterfulgte Norge, Danmark og Island. Også flere andre land har satt vaksinen på vent.

Vaksinen er utviklet ved Universitetet i Oxford i samarbeid med det svensk-britiske legemiddelselskapet AstraZeneca.